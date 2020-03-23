Французская железная дорога сделала проезд для медработников бесплатным

Французская государственная компания SNCF сделала бесплатным проезд для медработников в высокоскоростных поездах и ​​"Интерсити".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оплата за проезд отменяется для врачей, медсестер и санитарных работников, которые путешествуют по стране в ответ на вызовы больниц. Они должны представить документ, подтверждающий профессиональную деятельность, работникам на железнодорожной станции.

#SNCF propose la gratuité des trajets en TGV et Intercités pour les professionnels médicaux - médecins, aides-soignant(e)s, infirmier(e)s - qui répondent aux appels des clusters #COVIDー19. Sur présentation de leur carte professionnelle à nos agents. #SolidaritéCheminote pic.twitter.com/8wSvkWahjm — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 23, 2020

"SNCF предлагает бесплатные поездки в поездах TGV и междугородных поездах для медицинских работников - врачей, медсестер, санитаров, которые отвечают на призывы больниц о помощи с COVID-19", - сообщил о решении в Twitter исполнительный директор компании.

"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожников перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - пояснили в компании.

Ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.

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