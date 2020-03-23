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МЗС: за кордоном лікуються 18 українців з коронавірусом, 155 - на карантині

Понеділок, 23 березня 2020, 12:55

За даними МЗС України, станом на ранок 23 березня за кордоном лікуються 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Наразі 18 українців проходять лікування за межами нашої держави, свідчить оперативна інформація міністерства.

Найбільше - 5 громадян - лікуються в Німеччині. 4 - у Домініканській Республіці, по 2 - в Італії, Польщі, ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.

Крім того, 155 громадян України перебувають на карантині: 105 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 7 - у Німеччині, 4 - у Йорданії, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - у США, 2 - в Австралії, 2 - у Молдові, по 1 - у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

6 українців одужали: 4 - в Японії, 1 - в Італії та 1 - у Польщі.

Троє українських громадян померли, усі - в Італії. 

20 березня результати тестів підтвердили смерть українки в місті Бергамо. Того ж дня стало відомо про смерть іншої громадянки України -  жінки 1958 року народження у провінції Бергамо. 

Першою українською громадянкою, яка померла у зв’язку з вірусом, стала Раїса Малишева. Про її смерть повідомили 13 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїна
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