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МИД: за рубежом лечатся 18 украинцев с коронавирусом, 155 - на карантине

Понедельник, 23 марта 2020, 12:55

По данным МИД Украины, по состоянию на утро 23 марта за границей лечатся 18 украинцев, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас 18 украинцев проходят лечение за пределами нашего государства, свидетельствует оперативная информация министерства.

Больше всего - 5 граждан - лечатся в Германии. Четверо - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, ОАЭ, по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Кроме того, 155 граждан Украины находятся на карантине: 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - во Вьетнаме, 7 - в Германии, 4 - в Иордании, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в США, 2 - в Австралии, 2 - в Молдове, по 1 - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

6 украинцев выздоровели: 4 - в Японии, по одному - в Италии и Польше.

Трое украинских граждан умерли, все - в Италии.

20 марта результаты тестов подтвердили смерть украинки в городе Бергамо. В тот же день стало известно о смерти другой гражданки Украины - женщины 1958 года в провинции Бергамо.

Первой украинской гражданкой, которая умерла в связи с вирусом, стала Раиса Малышева. О ее смерти сообщили 13 марта.

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Темы: коронавирусУкраина
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