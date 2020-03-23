В Іспанії за добу – рекордна кількість загиблих від коронавірусу

В Іспанії від коронавірусу за останні 24 години померли 462 хворих, що стало рекордним показником з початку епідемії в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 тисячі осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.

Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб. Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.