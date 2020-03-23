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В Испании за сутки - рекордное количество смертей от коронавируса

Понедельник, 23 марта 2020, 13:18
В Испании за сутки - рекордное количество смертей от коронавируса

В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек. Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.

"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

В Мадриде, где уровень заболеваемости - самый высокий, начал действовать крупнейший временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает его самым большим медицинским учреждением такого рода в Европе.

Темы: Испаниякоронавирус
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