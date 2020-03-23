В Іспанії коронавірусом заразилися майже 4 тисячі медиків

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Понеділок, 23 березня 2020, 15:26

Майже 4 тисячі працівників медичної сфери заразилися коронавірусом в Іспанії, яка є другою найбільш постраждалою від захворювання країною Європи.

Такі дані озвучив глава-координатор служб екстреної медичної допомоги Фернандо Сімон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"У нас є деякі дані, які нам не подобаються, тому що ми повинні спробувати контролювати їх, наприклад, постраждали 3910 медичних працівників", - сказав він.

Враховуючи те, що кількість випадків захворювання, зареєстрованих в Іспанії, зросла до 33089 у порівнянні з 28572 випадками в неділю, можна сказати, що хворі медичні працівники складають майже 12% від загального числа інфікованих.

Теми: Іспанія коронавірус


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