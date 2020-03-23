В Испании коронавирусом заразились почти 4000 медиков

Почти 4000 работников медицинской сферы заразились коронавирусом в Испании, которая является второй наиболее пострадавшей от заболевания страной Европы.

Такие данные озвучил глава-координатор служб экстренной медицинской помощи Фернандо Симон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"У нас есть некоторые данные, которые нам не нравятся, потому что мы должны попытаться контролировать их, например, пострадали 3910 медицинских работников", - сказал он.

Учитывая, что количество случаев заболевания, зарегистрированных в Испании возросло до 33089 по сравнению с 28572 случаями в воскресенье, можно сказать, что заболевшие медицинские работники составляют почти 12% от общего числа инфицированных.

Отмечается, что в настоящее время Испания разворачивает программу тестирования на коронавирус, медики и персонал домов престарелых будут в приоритете.

Напомним, в Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.