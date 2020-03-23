750 млрд євро на коронавірус: Німеччина схвалила пакет допомоги через епідемію

Німецький уряд в понеділок представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

причому Берлін має намір взяти на себе новий борг вперше з 2013 року.

"Це дуже великий пакет з великою кількістю заходів",-сказав міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з міністром економіки Петером Альтмаєром, додавши, що Німеччина подвоїть кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Пакет включає в себе додатковий бюджет федерального уряду в розмірі 156 мільярдів євро, який буде фінансуватися за рахунок нових позик. За словами Шольца, це підкреслює рішучість Берліна використовувати "все, що у нас є" для боротьби з наслідками спалаху коронавірусу.

Уряд очікує, що пандемія коронавірусу занурить економіку в рецесію, і Шольц сказав, що його бюджетні плани засновані на припущенні, що валовий внутрішній продукт впаде приблизно на 5% в цьому році.

Альтмайер заявив, що уряд хотів би отримати допомогу компаніям якомога швидше і що Берлін готовий захистити фірми від небажаних поглинань під час кризи.

В пакет входить також схвалений урядом законопроєкт, який передбачає, що Фонд економічної стабільності (WSF) отримає кошти на суму до 100 мільярдів євро, які можуть спрямовані на пайові частки в компаніях, щоб перешкодити іноземним поглинанням.

Цей пакет включає в себе також 100 мільярдів євро кредиту банку розвитку державного сектора KfW для кредитування постраждалих підприємств.

Для реалізації цих заходів німецький уряд збирається взятии на себе боргові зобов'язання, вперше з 2013 року. Враховуючи додатковий бюджет, загальна сума боргу може скласти 356 млрд євро, або 10% ВВП Німеччини.

Крім того, фонд стабільності запропонує 400 млрд євро кредитних гарантій для забезпечення корпоративного боргу у разі загрози дефолту, довівши обсяг загального пакету допомоги до 750 млрд євро.

Нагадаємо, польський уряд минулого тижня анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу у розмірі $52 млрд.