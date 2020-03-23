750 млрд евро на коронавирус: Германия одобрила пакет помощи из-за эпидемии

Немецкое правительство в понедельник представило пакет мер на сумму до 750 млрд, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Причем Берлин намерен взять на себя новый долг впервые с 2013 года.

"Это очень большой пакет с большим количеством мероприятий", - сказал министр финансов Германии Олаф Шольц во время совместной пресс конференции с министром экономики Петером Альтмаером, добавив, что Германия удвоит количество коек в отделениях интенсивной терапии.

Пакет включает в себя дополнительный бюджет федерального правительства в размере 156 млрд евро, который будет финансироваться за счет новых займов. По словам Шольца, это подчеркивает решимость Берлина использовать "все, что у нас есть" для борьбы с последствиями вспышки коронавируса.

Правительство ожидает, что пандемия коронавируса погрузит экономику в рецессию, и Шольц сказал, что его бюджетные планы основаны на предположении, что валовой внутренний продукт упадет примерно на 5% в этом году.

Альтмайер заявил, что власти хотели бы получить помощь компаниям как можно скорее и Берлин готов защитить компании от нежелательных поглощений во время кризиса.

В пакет входит также одобренный правительством законопроект, который предусматривает, что Фонд экономической стабильности (WSF) получит средства на сумму до 100 млрд евро, которые могут быть направлены на паевые доли в компаниях, чтобы помешать иностранным поглощениям.

Этот пакет включает в себя также 100 млрд евро кредита банка развития государственного сектора KfW для кредитования пострадавших предприятий.

Для реализации этих мероприятий немецкое правительство собирается взять на себя долговые обязательства, впервые с 2013 года. Учитывая дополнительный бюджет, общая сумма долга может составить 356 млрд евро, или 10% ВВП Германии.

Кроме того, фонд стабильности предложит 400 млрд евро кредитных гарантий для обеспечения корпоративного долга в случае угрозы дефолта, доведя объем общего пакета помощи до 750 млрд евро.

Напомним, польское правительство на прошлой неделе анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса в размере $ 52 млрд.