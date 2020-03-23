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Коронавірус: Хорватія забороняє пересування між містами навіть на приватних авто

Понеділок, 23 березня 2020, 15:41

Для протидії поширенню коронавірусу, Хорватія запроваджує заборону на пересування між містами навіть на власних авто та заборону виходити з дому без нагальної потреби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.News.

"Кількість заражених людей збільшується, і ми очікуємо подальшого зростання, тому це необхідні заходи", - повідомив міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч.

Рішення набирає чинності негайно, проте громадянам, які виїхали зі своїх домівок у зв’язку з землетрусом, дадуть можливість повернутися додому протягом дня.

Заборона не поширюється на транспортні перевезення, які забезпечують життєво необхідне постачання, та на перевезення медиків і працівників критичної інфраструктури, також на журналістів, громадян, які потребують невідкладної медичної допомоги, громадян, які подорожують у зв’язку з нагальними сімейними обставинами, та подорожі на роботу – у випадку нагальної необхідності і неможливості працювати з дому.

Напередодні, 22 березня, набрало чинності рішення про зупинку руху громадського транспорту загального користування.

22 березня у країні виявили 52 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість складає 306.

Божиновіч додав, що в уряді розглядають посилення заходів, якщо цього вимагатиме ситуація. 

"Здоров’я наших громадян і протидія поширенню захворювання – це завдання №1, компроміси тут неможливі", - зазначив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусХорватія
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