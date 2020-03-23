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Коронавирус: Хорватия запрещает передвижение между городами даже на частных авто

Понедельник, 23 марта 2020, 15:41

Для противодействия распространению коронавируса Хорватия вводит запрет на передвижение между городами даже на собственных авто и запрет выходить из дома без крайней необходимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.News.

"Количество зараженных людей увеличивается, и мы ожидаем дальнейшего роста, поэтому это необходимые меры", - сообщил министр внутренних дел Давор Божинович.

Решение вступает в силу немедленно, однако гражданам, выехавшим из своих домов в связи с землетрясением, дадут возможность вернуться домой в течение дня.

Запрет не распространяется на транспортные перевозки, которые обеспечивают жизненно необходимо поставки, и на перевозку медиков и работников критической инфраструктуры, а также на журналистов, граждан, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, граждан, путешествующих в связи с неотложными семейными обстоятельствами, и поездок на работу - в случае острой необходимости и невозможности работать из дома.

Накануне, 22 марта, вступило в силу решение об остановке движения общественного транспорта общего пользования.

22 марта в стране обнаружили 52 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заболевших составляет 306.

Божинович добавил, что в правительстве рассматривают возможность усиления мер, если этого потребует ситуация.

"Здоровье наших граждан и противодействие распространению заболевания - это задача №1, компромиссы здесь невозможны", - отметил он.

Давор Божинович подчеркнул, что страна имеет дело с двумя кризисами - коронавируса и вчерашним землетрясением в Загребе.

Напомним, утром 22 марта во Загребе произошли два землетрясения. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, сила первого толчка составила 5,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в семи километрах к северу от столицы.

По официальным данным, в результате землетрясения пострадали 27 граждан. 18 из них получили серьезные ранения, 12 человек госпитализированы. По словам Божиновича, среди пострадавших, находящихся в критическом состоянии - 14-летняя девушка.

В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

Темы: коронавирусХорватия
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