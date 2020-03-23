У Чорногорії затримали росіянку за поширення фейків про коронавірус
Понеділок, 23 березня 2020, 16:05
Поліція чорногорського міста Тіват затримала громадянку РФ, яка поширювала фейки про коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.
"Вона опублікувала у своєму профілі в соціальній мережі, що близько 1000 людей заражені коронавірусом в Чорногорії, шестеро померли і що в Чорногорії очікується сценарій, як в Італії" - повідомили у поліцейському управлінні".
Серед інших поширених нею фейків був про зараження і госпіталізацію персоналу готелю Avala.
Поліція заарештувала росіянку за обґрунтованою підозрою в тому, що вона скоїла злочин поширення паніки і безладу.
Її справу передали правоохоронним органам в Которі.
Нагадаємо, поліція чорногорського міста Будва затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.