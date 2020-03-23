У Чорногорії затримали росіянку за поширення фейків про коронавірус

1912 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 17:05

Поліція чорногорського міста Тіват затримала громадянку РФ, яка поширювала фейки про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Вона опублікувала у своєму профілі в соціальній мережі, що близько 1000 людей заражені коронавірусом в Чорногорії, шестеро померли і що в Чорногорії очікується сценарій, як в Італії" - повідомили у поліцейському управлінні".

Серед інших поширених нею фейків був про зараження і госпіталізацію персоналу готелю Avala.

Поліція заарештувала росіянку за обґрунтованою підозрою в тому, що вона скоїла злочин поширення паніки і безладу.

Її справу передали правоохоронним органам в Которі.

Нагадаємо, поліція чорногорського міста Будва затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.

Теми: коронавірус Чорногорія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зловмисники хотіли нажитися на підроблених спецквитках – поліція 23 березня 2020, 17:09
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях 23 березня 2020, 16:52
Коронавірус: Хорватія забороняє пересування між містами навіть на приватних авто 23 березня 2020, 16:41
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному
У столичному гуртожитку закрили понад пів сотні студентів через коронавірус
Депутати заявили, що глава МОЗ Ємець йде у відставку, в МОЗ заперечують
Усі новини
психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?

їжа

Як скласти здорове меню та правильно харчуватися вдома