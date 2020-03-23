В Черногории задержали россиянку за распространение фейков о коронавирусе

Полиция черногорского города Тиват задержала гражданку РФ, которая распространяла фейки про коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Она опубликовала в своем профиле в социальной сети, что около 1000 человек заражены коронавирусом в Черногории, шестеро умерли и что в Черногории ожидается сценарий, как в Италии", - сообщили в полицейском управлении".

Среди других распространенных ею фейков был о заражении и госпитализации персонала отеля Avala.

Полиция арестовала россиянку по обоснованному подозрению в том, что она совершила преступление распространение паники и беспорядка.

Ее дело передали правоохранительным органам в Которе.

Напомним, полиция черногорского города Будва задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.