В Черногории задержали россиянку за распространение фейков о коронавирусе

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Понедельник, 23 марта 2020, 17:05

Полиция черногорского города Тиват задержала гражданку РФ, которая распространяла фейки про коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Она опубликовала в своем профиле в социальной сети, что около 1000 человек заражены коронавирусом в Черногории, шестеро умерли и что в Черногории ожидается сценарий, как в Италии", - сообщили в полицейском управлении".

Среди других распространенных ею фейков был о заражении и госпитализации персонала отеля Avala.

Полиция арестовала россиянку по обоснованному подозрению в том, что она совершила преступление распространение паники и беспорядка.

Ее дело передали правоохранительным органам в Которе.

Напомним, полиция черногорского города Будва задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.

Темы: коронавирус Черногория


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