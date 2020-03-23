Зеленський: Наш девіз зараз - "виспимось після коронавірусу"

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Понеділок, 23 березня 2020, 17:42

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі органи державної влади працюють фактично цілодобово, щоб забезпечити українців усім необхідним.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Наш девіз останні тижні: "Виспимось після коронавірусу".

Ми перебуваємо в постійному контакті та тісно взаємодіємо з місцевою владою, знаємо потреби кожної області.

Вчора ми провели розмову з керівниками всіх регіонів України. У такі часи ми всі зобов’язані працювати пліч-о-пліч. Кожен очільник ОДА, голова обласної ради, мер, місцеве самоврядування та регіональний бізнес мають забути про власні амбіції, діяти спільно й змагатися за життя та здоров’я жителів регіону, а не за бали на місцевих виборах".

Українська правда
Теми: коронавірус Зеленський


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