Зеленский: Наш девиз сейчас - "выспимся после коронавируса"

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Понедельник, 23 марта 2020, 17:42

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все органы государственной власти работают фактически круглосуточно, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Наш девиз последних недель: "выспимся после коронавируса".

Мы находимся в постоянном контакте и тесно взаимодействуем с местными властями, знаем потребности каждой области.

Вчера мы провели разговор с руководителями всех регионов Украины. В такие времена мы все обязаны работать бок о бок. Каждый глава ОГА, председатель областного совета, мэр, местное самоуправление и региональный бизнес должны забыть о собственных амбициях, действовать совместно и бороться за жизнь и здоровье жителей региона, а не за баллы на местных выборах".

Украинская правда
Темы: коронавирус Зеленский


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