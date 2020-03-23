Зеленський: Нам дісталась не ідеальна медицина, але вона тримається на суперегероях

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав українців дотримуватися карантину і допомогти медикам, які найбільше наражаються на небезпеку при поширенні коронавірусу.

Джерело: відеозвернення глави держави

Деталі: Зеленський відзначив, що українська медицина перебуває "далеко не в ідеальному стані", але подякував медикам за неймовірну витримку та вірність клятві Гіппократа.

Пряма мова: "Навіть найбагатші країни світу відверто кажуть про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження. Тому завдання номер один - мінімізувати поширення вірусу.

Я думаю, ви чудово розумієте, що нам дісталась у спадок далеко не ідеальна медицина. Але вона тримається, бо має найцінніше – це люди. Це наші українські медики.

Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі чи від втоми. Чи будуть змушені обирати — кого із пацієнтів їм лікувати.

Допоможіть своїй країні — залишайтесь вдома".