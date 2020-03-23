Зеленский: Нам досталась не идеальная медицина, но она держится на суперегероях

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Понедельник, 23 марта 2020, 17:52

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантин и помочь медикам, которые наиболее подвержены опасности при распространении коронавируса.

Источник: видеообращение главы государства

Детали: Зеленский отметил, что украинская медицина находится "далеко не в идеальном состоянии", но поблагодарил медиков за невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа.

Прямая речь: "Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса.

Я думаю, вы прекрасно понимаете, что нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина. Но она держится, имея самое ценное - людей. Это наши украинские медики.

Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе или от усталости. Или будут вынуждены выбирать - кого из пациентов им лечить.

Помогите своей стране - оставайтесь дома".

Детали: Также Зеленский поблагодарил пограничников, полицейским, работников Укрпочты, социально ответственный бизнес и волонтеров - всех тех, кто встал на передовую борьбы с коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирус Зеленский Минздрав


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