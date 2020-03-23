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Стало відомо, як Меркель пройшла тест на коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 17:09
Стало відомо, як Меркель пройшла тест на коронавірус

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в карантині з вечора неділі, здала тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

 "Результат сьогоднішньої перевірки негативний", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт в Берліні. - Найближчими днями будуть проведені додаткові аналізи."

У п'ятницю Меркель зробила профілактичне щеплення від пневмококів. Канцлерку поінформували в неділю ввечері, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус. Після цього Меркель самоізолювалася вдома.

"Канцлерка почуває себе добре", - сказав Зайберт у понеділок вдень. Меркель головувала на засіданні уряду у понеділок в телефонному режимі і в даний час виконує свою роботу з дому.

Зайберт оголосив у неділю, що канцлерку будуть регулярно перевіряти протягом наступних кількох днів, тому що сам по собі тест не дає остаточного результату. Меркель знаходиться у своїй берлінській квартирі.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркелькоронавірусНімеччина
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