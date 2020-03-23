Стало известно, как Меркель прошла тест на коронавирус

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Понедельник, 23 марта 2020, 18:09

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится в карантине с вечера воскресенья, сдала тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Результат сегодняшней проверки негативный, - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в Берлине. - В ближайшие дни будут проведены дополнительные анализы".

В пятницу Меркель сделала профилактическую прививку от пневмококков. Канцлера проинформировали в воскресенье вечером, что ее врач получил положительный результат на коронавирус. После этого Меркель изолировалась дома.

"Канцлер чувствует себя хорошо", - сказал Зайберт в понедельник днем. Меркель председательствовала на заседании правительства в понедельник в телефонном режиме и в настоящее время выполняет свою работу из дома.

Зайберт объявил в воскресенье, что канцлера будут регулярно проверять в течение следующих нескольких дней, потому что сам по себе тест не дает окончательного результата. Меркель находится в своей берлинской квартире.

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Темы: Меркель коронавирус Германия


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