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У Києві перевіряли потяг з ЄС, в якому люди з температурою

Понеділок, 23 березня 2020, 19:08
У Києві перевіряли потяг з ЄС, в якому люди з температурою

На Центральному залізничному вокзалі Києва кілька годин перевіряли потяг із Риги (Латвія). Пасажирів не випускали, у деяких температура, кількох пасажирів забрала "швидка".

Джерело: BBC News Україна, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними BBC, в поїзді виявили людей з підвищеною температурою, через це оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.

 
Фото: BBC News Україна

Речник Державної прикордонної служби уточнив "Українській правді", що це так званий потяг чотирьох столиць. За його словами, в поїзді перебувало близько 650 осіб. Станом на зараз первісну перевірку за участі прикордонників та медиків завершено. Кожному пасажиру виміряли температуру, встановлювали ознаки захворювання, в тому числі шляхом опитування та температурного скринінгу. Люди підписали пам'ятки-довідки про самоізоляцію.

 
Фото: BBC News Україна

Пряма мова: "В ході перевірки в близько 4 людей виявили ознаки захворювання. Наразі цих людей направлено на подальшу перевірку, в тому числі на експрес-тести, щоб підтвердити чи спростувати підозру на коронавірус. Коли будуть відомі результати, буде відповідно подальше реагування на ситуацію".

 
Фото: BBC News Україна

Українська правда
Теми: коронавірускарантинзалізницятранспортЄС
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