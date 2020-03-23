На Центральному залізничному вокзалі Києва вже кілька годин стоїть потяг із Риги (Латвія). Пасажирів не випускають, у деяких температура, кількох пасажирів забрала "швидка".

Джерело: BBC News Україна, співрозмовник Української правди

Деталі: За даними BBC, в поїзді виявили людей з підвищеною температурою, через це оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.

Фото: BBC News Україна

Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили. Загалом у потязі, до складу якого входять 18 вагонів, за інформацією видання, перебували близько 600 людей.

Фото: BBC News Україна

Джерело Української правди сказало, що це так званий потяг чотирьох столиць.

За його даними, говорити про результати перевірки можна буде пізніше.