У Києві перевіряють потяг з ЄС, в якому люди з температурою
На Центральному залізничному вокзалі Києва вже кілька годин стоїть потяг із Риги (Латвія). Пасажирів не випускають, у деяких температура, кількох пасажирів забрала "швидка".
Джерело: BBC News Україна, співрозмовник Української правди
Деталі: За даними BBC, в поїзді виявили людей з підвищеною температурою, через це оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.
Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили. Загалом у потязі, до складу якого входять 18 вагонів, за інформацією видання, перебували близько 600 людей.
Джерело Української правди сказало, що це так званий потяг чотирьох столиць.
За його даними, говорити про результати перевірки можна буде пізніше.