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В Киеве проверяли поезд из ЕС, в котором люди с температурой

Понедельник, 23 марта 2020, 19:08
В Киеве проверяли поезд из ЕС, в котором люди с температурой

На Центральном железнодорожном вокзале Киева несколько часов проверяли поезд из Риги (Латвия). Пассажиров не выпускали, у некоторых температура, нескольких пассажиров забрала "скорая".

Источник: BBC News Украина, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде

Детали: По данным BBC, в поезде обнаружили людей с повышенной температурой, поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала карета скорой помощи.

 
Фото: BBC News Україна

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко уточнил "Украинской правде", что это - так называемый поезд четырех столиц.

По его словам, в поезде находилось около 650 человек. По состоянию на сейчас предварительная проверка с участием пограничников и медиков завершена. Каждому пассажиру измерили температуру, устанавливали признаки заболевания, в том числе путем опроса и температурного скрининга. Люди подписали памятки-справки о самоизоляции.

 
Фото: BBC News Україна

Прямая речь: "В ходе проверки у около 4 людей обнаружили признаки заболевания. Сейчас эти люди направлены на дальнейшую проверку, в том числе на экспресс-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение на коронавирус. Когда будут известны результаты, будет соответственно дальнейшее реагирование на ситуацию".

 
Фото: BBC News Україна

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинжелезная дорогатранспортЕС
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