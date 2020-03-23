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Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

Понеділок, 23 березня 2020, 19:55
Епідемія в Італії: перший позитивний день

В Італії заявили про зменшення темпів зростання заражень коронавірусом і стверджують про "появу світла в кінці тунелю".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у щоденній статистиці, оприлюдненій італійським департаментом цивільного захисту.

Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 4789 нових заражень коронавірусом, зростання склало 8,1%. Водночас днем раніше число діагностованих хворих збільшилося на 5560 людей, ще раніше – на 6557 осіб.

Водночас протягом останньої доби в Італії від коронавірусу померла 601 людина. Попередньої доби повідомлялося про 651 загиблого.

Загалом від початку епідемії вилікувалися 7 432 людини, з них 408 видужали протягом останньої доби. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірускарантин
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