Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

В Італії заявили про зменшення темпів зростання заражень коронавірусом і стверджують про "появу світла в кінці тунелю".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у щоденній статистиці, оприлюдненій італійським департаментом цивільного захисту.

Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 4789 нових заражень коронавірусом, зростання склало 8,1%. Водночас днем раніше число діагностованих хворих збільшилося на 5560 людей, ще раніше – на 6557 осіб.

Водночас протягом останньої доби в Італії від коронавірусу померла 601 людина. Попередньої доби повідомлялося про 651 загиблого.

Загалом від початку епідемії вилікувалися 7 432 людини, з них 408 видужали протягом останньої доби.