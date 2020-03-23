Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

В Италии заявили об уменьшении темпов роста заражений коронавирусом и утверждают, что "появление света в конце тоннеля".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

В течение последней суток в Италии зарегистрировали 4789 новых заражений коронавирусом, рост составил 8,1%. В то же время днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек.

Всего с начала эпидемии излечились 7 432 человека, из них 408 выздоровели в течение последних суток.