Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

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Понедельник, 23 марта 2020, 20:55

В Италии заявили об уменьшении темпов роста заражений коронавирусом и утверждают, что "появление света в конце тоннеля".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

В течение последней суток в Италии зарегистрировали 4789 новых заражений коронавирусом, рост составил 8,1%. В то же время днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек.

Всего с начала эпидемии излечились 7 432 человека, из них 408 выздоровели в течение последних суток. 

Темы: Италия коронавирус карантин


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