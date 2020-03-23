Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ дало поради, як не втратити здоровий глузд в умовах карантину

Понеділок, 23 березня 2020, 21:35
МОЗ дало поради, як не втратити здоровий глузд в умовах карантину

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що "вірус паніки" страшніший за коронавірусну інфекцію, тож треба піклуватися про своє психічне здоров'я.

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм із посиланням на дані Інституту когнітивного моделювання

Деталі: У міністерстві відзначили, що через тритижневий карантин в Україні населення починає відчувати паніку.

МОЗ зібрало кілька рекомендацій, як уникнути погіршення психологічного стану:

- Якщо у вас з'явився страх спілкування з оточуючими, ви стали

більш замкнутими, треба кооперуйтеся у невеликі групи і проводити час разом онлайн. Створювати книжкові клуби, проводити чемпіонати з настільних ігор, дивитися кіно.

- У разі депресії через недостатню активність на карантині допоможе спорт у домашніх умовах, нове хобі або просто самовдосконалення.

- Якщо ви постійно гуглите симптоми СОVID-19 та приміряєте їх на себе, слід пам’ятати – ніякого самолікування, цікавтеся інформацією у фахівців і дотримуйтесь правил особистої гігієни. Самоізолюйтеся, вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій.

- Або така проблема: Ви скуповуєте велику кількість продуктів та засобів гігієни. Знайте, товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

- І на останок МОЗ радить піклуватися про своє психічне і фізичне здоров'я, бути критичними до інформації у ЗМІ, довіряючи лише надійним джерелам.

 

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: