Минздрав дал советы, как сохранить здравый рассудок в условиях карантина

Министерство здравоохранения напоминает, что "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо заботиться о своем психическом здоровье.

Источник: сообщение Минздрава в Телеграмм со ссылкой на данные Института когнитивного моделирования

Детали: В министерстве отметили, что из-за трехнедельного карантина в Украине население начинает чувствовать панику.

Минздрав собрал несколько рекомендаций, как избежать ухудшения психологического состояния:

- Если у вас появился страх общения с окружающими, вы стали более замкнутыми, надо кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн. Создавать книжные клубы, проводить чемпионаты по настольным играм, смотреть кино.

- В случае депрессии из-за недостаточной активности на карантине поможет спорт в домашних условиях, новое хобби или просто самосовершенствование.

- Если вы постоянно гуглите симптомы СОVID-19 и примеряете их на себя, следует помнить - никакого самолечения, берите информацию у специалистов и соблюдайте правила личной гигиены. Самоизолируйтесь, изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий.

- Или такая проблема: вы скупаете большое количество продуктов и средств гигиены. Знайте, товарного дефицита не будет. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали.

И напоследок Минздрав советует заботиться о своем психическом и физическом здоровье, быть критичными к информации в СМИ, доверяя только надежным источникам.