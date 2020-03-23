У МОН розповіли, що буде із ЗНО через коронавірус

У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.

Джерело: заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний у Facebook

Пряма мова Стадного: "МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову".

Деталі: У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.