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В МОН рассказали, что будет с ВНО из-за коронавируса

Понедельник, 23 марта 2020, 22:58
В МОН рассказали, что будет с ВНО из-за коронавируса

В Министерстве образования и науки уверяют, что нынешнее внешнее независимое оценивание обязательно состоится, и его никто не отменяет.

Источник: заместитель Министра образования и науки Егор Стадный в Facebook

Прямая речь Стадного: "МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую".

Детали: В МОН уже на этой неделе пообещали сообщить детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Украинская правда
Темы: детиМинобразованиякоронавирус
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