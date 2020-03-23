В МОН рассказали, что будет с ВНО из-за коронавируса

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Понедельник, 23 марта 2020, 23:58

В Министерстве образования и науки уверяют, что нынешнее внешнее независимое оценивание обязательно состоится, и его никто не отменяет.

Источник: заместитель Министра образования и науки Егор Стадный в Facebook

Прямая речь Стадного: "МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую".

Детали: В МОН уже на этой неделе пообещали сообщить детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Украинская правда
Темы: дети Минобразования коронавирус


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