У Британії ввели жорсткі обмеження через коронавірус

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про серйозні обмеження, які вводяться в країні у зв'язку з пандемією коронавирусу.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: За словами Джонсона, відтепер британці зобов'язані перебувати вдома, виходячи на вулицю тільки в крайніх і чітко визначених випадках.

Починаючи з вечора понеділка, виходити з дому буде дозволено тільки для покупки продуктів харчування і товарів першої необхідності, фізичних вправ (не частіше разу на день і на самоті або разом з членами сім'ї), через медичну необхідність або для поїздок на роботу, яка визнана життєво необхідною.

Магазини, за винятком тих, де продаються продукти і товари першої необхідності, будуть закриті.

Забороняються також будь-які громадські збори в кількості більше двох осіб, якщо це не члени однієї сім'ї.

Поліції дано вказівки штрафувати тих, хто не буде дотримуватися цих правил, а також вимагати від людей розійтися.

За словами прем'єра, відтепер будуть закриті спортивні та дитячі майданчики, а також релігійні установи. Скасовуються і всі церемонії, включаючи весілля і хрещення, але за винятком похорон.

Джонсон пообіцяв постійне переглядати вжиті заходи і через три тижні, можливо, ослабити їх, "якщо обставини дозволять".