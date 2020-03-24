В Британии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

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Вторник, 24 марта 2020, 00:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.

Начиная с вечера понедельника, выходить из дому будет разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Магазины, за вычетом тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.

По словам премьера, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

Джонсон пообещал постоянное пересматривать принятые меры и через три недели, возможно, ослабить их, "если обстоятельства позволят".

Темы: Британия коронавирус


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