Від коронавірусу вилікувались понад 100 тисяч людей

Від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Наразі в Італії зафіксували 63 927 випадки зараження, у США – 46 332, в Іспанії – 35 136, Німеччині – 29 056, Ірані – 23 049, Франції – 20 123, у Південній Кореї – 9037.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 6077 випадків. Також 2311 летальних випадків зафіксували в Іспанії. Водночас, у Німеччині, незважаючи на майже 30 тисяч підтверджених випадків, жертвами вірусу стали 123 особи.

За добу у США діагностували 7637 випадків COVID-19, в Італії – 3957, в Іспанії – 2547, в Німеччині – 2617, у Великій Британії – 626, в Бельгії – 578 та 545 випадків в Туреччині.

В Італії за добу одужали 952 особи. У Південній Кореї – 1 369, Китаї – 505, в Іспанії – 450, у Швейцарії – 116. у Німеччині – 33.

Найбільше за цей час вилікували людей у Франції – 2194.

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