От коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

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Вторник, 24 марта 2020, 06:06

От коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли – 16 572. С начала распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Сейчас в Италии зафиксировали 63 927 случая заражения, в США – 46 332, в Испании – 35 136, Германии – 29 056, Иране – 23 049, Франции – 20 123, в Южной Корее – 9037.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии – 6077 случаев. Также 2311 летальных случаев зафиксировали в Испании. В то же время, в Германии, несмотря на почти 30 тысяч подтвержденных случаев, жертвами вируса стали 123 человека.

За сутки в США диагностировали 7637 случаев COVID-19, в Италии – 3957, в Испании – 2547, в Германии – 2617, в Великобритании – 626, в Бельгии – 578 и 545 случаев в Турции.

В Италии за сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее – 1369, Китае – 505, в Испании – 450, в Швейцарии – 116. в Германии – 33.

Больше всего это время вылечили людей во Франции – 2194.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус


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