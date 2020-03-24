На карантині за кордоном перебуває 151 українець – МЗС

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Вівторок, 24 березня 2020, 06:50

На карантині в іноземних державах знаходиться 151 громадянин України. Водночас, за сприяння дипломатів, додому повернули 72 305 українців.

Джерело: повідомлення МЗС у Facebook

Деталі: Найбільше українців, які перебувають на ізоляції, у Польщі. Там 105 наших громадян знаходяться під карантином. Такі ж заходи застосували до наших співвітчизників в Австралії, Бразилії, Катарі, Молдові, ФРН та інших державах.

Окрім того, 21 громадянин України наразі отримує лікування від коронавірусу. У Німеччині таких 5, Домінікані – 4, Омані – 3, Польщі – 2, Італії – 2 та в інших країнах. 

Шестеро наших громадян вже вилікувались.

Що передувало: Троє громадян України померли від COVID-19 закордоном. 

20 березня результати тестів підтвердили смерть українки в місті Бергамо. Того ж дня стало відомо про смерть іншої громадянки України також у провінції Бергамо. 

Першою українкою, яка померла у зв’язку з вірусом, стала Раїса Малишева. Про її смерть повідомили 13 березня.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МЗС коронавірус


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