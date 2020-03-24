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На карантине за рубежом находится 151 украинец – МИД

Вторник, 24 марта 2020, 05:50
На карантине за рубежом находится 151 украинец – МИД

На карантине в иностранных государствах находится 151 гражданин Украины. В то же время, при содействии дипломатов, домой вернули 72305 украинца.

Источник: сообщение МИД в Facebook

Детали: Больше всего украинцев, которые находятся на изоляции, в Польше. Там 105 наших граждан находятся под карантином. Такие же меры применили к нашим соотечественникам в Австралии, Бразилии, Катаре, Молдове, ФРГ и других странах.

Кроме того, 21 гражданин Украины получает лечение от коронавируса. В Германии таких 5, Доминикане – 4, Омане – 3, Польши – 2, Италии – 2 и в других странах.

Шестеро наших граждан уже вылечились.

Что предшествовало: 20 марта результаты тестов подтвердили смерть украинки в городе Бергамо. В тот же день стало известно о смерти другой гражданки Украины также в провинции Бергамо. Первой украинской гражданкой, которая умерла в связи с вирусом, стала Раиса Малышева. О ее смерти сообщили 13 марта.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

Украинская правда
Темы: МИДкоронавирус
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