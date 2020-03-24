У прокурора з Одеси знайшли коронавірус: він літав до Єгипту

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Вівторок, 24 березня 2020, 09:38

У прокурора одного з місцевих прокуратур Одеси виявили коронавірус.

Джерело: "Думская" з посиланням на джерело у правоохоронних органах і віцемера Одеси Павла Вугельмана

Деталі: За даними джерела "Думской", прокурор П. днів десять тому прилетів ыз Єгипту. Спочатку ніяких симптомів не було, але днями у нього піднялася температура. Чоловіка відвезли до Києва, де госпіталізували. Експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19.

23 березня у прокуратурі, де працював чоловік, провели дезінфекцію.

Всім, хто контактував із ним, порадили самоізолюватись.

Інформацію про зараження прокурора офіційно підтвердив віцемер Одеси Павло Вугельман. За його словами, правоохоронець "протягом тривалого часу не перебуває в Одесі, не комунікує і не комунікував ні з одним одеситом".

В Одеській області офіційно не зафіксовано випадків захворювання COVID 19.

Знати більше: Скільки хворих на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 Одеса Київ


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