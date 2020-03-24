У прокурора из Одессы нашли коронавирус: он летал в Египет  

У прокурора одной из местных прокуратур Одессы обнаружили коронавирус.

Источник: "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и вице-мэра Одессы Павла Вугельмана

Детали: По данным источника "Думской", прокурор П. дней десять назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

23 марта в прокуратуре, где работал мужчина, провели дезинфекцию.

Всем контактировавшим с правоохранителем людям посоветовали самоизолироваться.

Информацию о заражении прокурора официально подтвердил вице-мэр Одессы Павел Вугельман. По его словам, правоохранитель "на протяжении длительного времени не находится в Одессе, не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал".

В Одесской области официально не зафиксировано случаев заболевания COVID 19.

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