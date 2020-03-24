Китайську провінцію, де почався спалах коронавірусу, розблокують
Влада Китаю 24 березня заявила про намір зняти карантинні заходи у провінції Хубей, де наприкінці минулого року почався спалах коронавірусу.
Джерело: Радіо Свобода
Дослівно: "Після двох місяців суворих обмежень жителям провінції з півночі 24 березня дозволять залишати регіон, якщо вони здорові. У місті Ухань, центрі початку епідемії, обмеження скасують з 8 квітня".
Деталі: У провінції проживає понад 50 мільйонів людей.
За останній місяць у Китаї різко скоротилася кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 24 березня в Ухані зафіксований перший майже за тиждень випадок, ще три – в інших регіонах країни.
При цьому випадків хвороби, викликаної коронавірусом, у людей, що приїхали з-за кордону, вже 74 по всій країні.
Наразі існують побоювання, що може виникнути нова хвиля захворювання, якщо інфекцію привезуть люди, які приїдуть з-за кордону.
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Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу COVID 2019. Згодом коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії, та світі.