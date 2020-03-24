Китайскую провинцию, где началась вспышка коронавируса, разблокируют

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Вторник, 24 марта 2020, 11:12

Власти Китая 24 марта заявила о намерении снять карантин в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка коронавируса.

Источник: Радио Свобода

Дословно: "После двух месяцев строгих ограничений жителям провинции с полуночи 24 марта позволят покидать регион, если они здоровы. В городе Ухань, центре начала эпидемии, ограничения отменят с 8 апреля".

Детали: В провинции проживает более 50 миллионов человек.

За последний месяц в Китае резко сократилось количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 24 марта в Ухане зафиксирован первый почти за неделю случай, еще три – в других регионах страны.

При этом случаев болезни, вызванной коронавирусой, у людей, приехавших из-за рубежа, уже 74 по всей стране.

Сейчас существуют опасения, что может возникнуть новая волна заболевания, если инфекцию привезут люди, которые приедут из-за рубежа.

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Темы: коронавирус Китай Covid-2019 карантин


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