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Майже 20% населення Землі опинилося в ізоляції через коронавіруса

Вівторок, 24 березня 2020, 10:32

Приблизно кожна п'ята людина в усьому світі дотримується заходів соціальної ізоляції, відповідно до розпоряджень національних урядів, задля стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Станом на вівторок у всьому світі було зареєстровано 378 679 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Понад 16 500 людей загинули, а майже 101 000 одужали.

Перші 100 000 випадків захворювання були зареєстровані за 67 днів, а найостанніші 100 000 - всього за чотири дні.

Згідно з підрахунками видання, 1,7 мільярда людей по всьому світу отримали наказ залишатися вдома, оскільки уряди вживають крайніх заходів для захисту свого населення.

Британія стала однією з останніх країн, яка з півночі понеділка ввела заборону на пересування.

Водночас КНР, яка перша зіткнулася з епідемією, з середи скасовує обмеження на переміщення в провінції Хубей - першому епіцентрі поширення Covid-19. Обмеження щодо столиці провінції міста Уханя буде знято 8 квітня.

У США  майже 40% населення потрапили під заходи соціальної ізоляції. Однак президент Дональд Трамп виступає проти закриття країни протягом місяців: "Наша країна будувалася не для того, щоб закриватися".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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