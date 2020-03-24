Почти 20% населения Земли оказалось в изоляции из-за коронавирус

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Вторник, 24 марта 2020, 11:32

Примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По состоянию на вторник во всем мире было зарегистрировано 378 679 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Более 16 500 человек погибли, а почти 101 000 выздоровели.

Первые 100 000 случаев заболевания были зарегистрированы за 67 дней, а последние 100 000 - всего за четыре дня.

Согласно подсчетам издания, 1,7 миллиарда людей по всему миру получили приказ оставаться дома, так как правительства принимают крайние меры для защиты своего населения.

Великобритания стала одной из последних стран, которая с полуночи понедельника ввела запрет на передвижение.

В то же время Китай, который первым столкнулся с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещение в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в столице провинции городе Ухань будет снято 8 апреля.

В США почти 40% населения попали под меры социальной изоляции. Однако президент Дональд Трамп выступает против закрытия страны на месяцы: "Наша страна строилась не для того, чтобы закрываться".

Темы: коронавирус карантин


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