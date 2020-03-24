Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у Бразилії: стадіон перетворять на лікарню

Вівторок, 24 березня 2020, 11:04

Стадіон "Пакаембу" в центрі Сан-Паулу перетворюється на відкритий медичний центр для лікування випадків спалаху коронавірусу.

Джерело: ABC 14 News з посиланням на АР

Деталі: Очікується, що на стадіоні місткістю 45 000 осіб встановлять понад 200 лікарняних ліжок. На це піде 10 днів.

 

Стадіон знаходиться неподалік ряду важливих лікарень в найбільшому мегаполісі Бразилії, який є епіцентром хвороби.

Раніше майже всі арени, які використовувалися на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року, були запропоновані клубами в якості лікарень під відкритим небом і медичних установ.

На поточний момент в Бразилії зареєстровано понад 1900 інфікованих і 34 випадки смерті.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: