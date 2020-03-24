Коронавірус у Бразилії: стадіон перетворять на лікарню

Стадіон "Пакаембу" в центрі Сан-Паулу перетворюється на відкритий медичний центр для лікування випадків спалаху коронавірусу.

Джерело: ABC 14 News з посиланням на АР

Деталі: Очікується, що на стадіоні місткістю 45 000 осіб встановлять понад 200 лікарняних ліжок. На це піде 10 днів.

Стадіон знаходиться неподалік ряду важливих лікарень в найбільшому мегаполісі Бразилії, який є епіцентром хвороби.

Раніше майже всі арени, які використовувалися на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року, були запропоновані клубами в якості лікарень під відкритим небом і медичних установ.

На поточний момент в Бразилії зареєстровано понад 1900 інфікованих і 34 випадки смерті.