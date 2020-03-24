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Коронавирус в Бразилии: стадион превратят в больницу

Вторник, 24 марта 2020, 11:04

Стадион "Пакаэмбу" в центре Сан-Паулу превращается в открытый медицинский центр для лечения случаев вспышки коронавируса.

Источник: ABC 14 News со ссылкой на АР

Детали: Ожидается, что на стадионе вместимостью 45 000 людей установят более 200 больничных коек. На это уйдет 10 дней.

 

Стадион находится неподалеку ряда важных больниц в крупнейшем мегаполисе Бразилии, который является эпицентром болезни.

Ранее почти все арены, используемые на Чемпионате мира по футболу 2014 года, были предложены клубами в качестве больниц под открытым небом и медицинских учреждений.

На текущий момент в Бразилии зарегистрировано более 1900 инфицированных и 34 случая смерти.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусБразилия
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