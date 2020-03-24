Коронавирус в Бразилии: стадион превратят в больницу

Стадион "Пакаэмбу" в центре Сан-Паулу превращается в открытый медицинский центр для лечения случаев вспышки коронавируса.

Источник: ABC 14 News со ссылкой на АР

Детали: Ожидается, что на стадионе вместимостью 45 000 людей установят более 200 больничных коек. На это уйдет 10 дней.

Стадион находится неподалеку ряда важных больниц в крупнейшем мегаполисе Бразилии, который является эпицентром болезни.

Ранее почти все арены, используемые на Чемпионате мира по футболу 2014 года, были предложены клубами в качестве больниц под открытым небом и медицинских учреждений.

На текущий момент в Бразилии зарегистрировано более 1900 инфицированных и 34 случая смерти.