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Суд Польщі ув’язнив трьох поляків за підпал спілки угорців в Ужгороді

Вівторок, 24 березня 2020, 11:42

Суд у Кракові визнав трьох поляків, праворадикалів з підозрою проросійських зв’язків, винними у скоєнні терористичного акту в Україні - підпалі угорського центру в Ужгороді в лютому 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Krakowska. 

23 березня суд засудив 29-річного Міхала Прокоповича, організатора злочину, до трьох років позбавлення волі. Прокопович є членом прокремлівської партії "Зміна" ("Zmiana"), лідера якої, Матеуша Піскорського, польські спецслужби обвинуватили у шпигунстві на російську розвідку. Прокопович також є членом неонацистської організації "Фаланга" (Falanga).

Саме Прокопович дав телефони і гроші двом виконавцям операції. Прокуратура просила для нього 4,5 року ув’язнення.

Безпосередні виконавці замовлення, Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк, отримали 2 і 1 рік відповідно. Обидва вони пов’язані з парамілітарною організацією "Стрілець" (Strzelec).

Всі троє обвинувачених також повинні сплатити штрафи і відшкодувати збитки, завдані пожежею. 

Прокуратура стверджувала, що діяльність підсудних була спрямована на "підрив української політичної системи та поглиблення національних міжусобиць між українцями та угорцями". Суд поділив думку слідчих про те, що сталося терористичне правопорушення.

Прокуратура також наполягала, що напад був частиною зусиль Росії, спрямованих проти України. 

Під час судового процесу Прокопович заявляв, що підпал замовив німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, на той час співпрацівник депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), відомої своїми проросійськими симпатіями.

Напад на угорський центр в Ужгороді стався 4 лютого 2018 року, коли всередину через вікно було вкинуто коктейль Молотова. Пізніше того ж місяця центр підпалили і вогонь зруйнував частину приміщення. Невдовзі польське агентство з питань внутрішньої безпеки затримало трьох підозрюваних.

Читайте детальніше: Теракт на 5 держав та Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУжгородсуд
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