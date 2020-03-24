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Суд Польши приговорил трех поляков за поджог союза венгров в Ужгороде

Вторник, 24 марта 2020, 11:42

Суд в Кракове признал трех поляков, праворадикалов с подозрением пророссийских связей, виновными в совершении террористического акта в Украине - поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Krakowska.

23 марта суд приговорил 29-летнего Михала Прокоповича, организатора преступления, к трем годам лишения свободы. Прокопович является членом прокремлевской партии "Смена" ( "Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую разведку. Прокопович также является членом неонацистской организации "Фаланга" (Falanga).

Именно Прокопович дал телефоны и деньги двум исполнителям операции. Прокуратура просила для него 4,5 года заключения.

Непосредственные исполнители заказа, Адриан Марглевський и Томаш Шимковяк, получили 2 и 1 год соответственно. Оба они связаны с парамилитарной организацией "Стрелец" (Strzelec).

Все трое обвиняемых также должны уплатить штрафы и возместить убытки, причиненные пожаром.

Прокуратура утверждала, что деятельность подсудимых была направлена на "подрыв украинской политической системы и углубление национальных междоусобиц между украинцами и венграми". Суд разделил мнение следователей о том, что произошло террористическое правонарушение.

Прокуратура также настаивала, что нападение было частью усилий России, направленных против Украины.

Во время судебного процесса Прокопович заявлял, что поджог заказал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, в то время сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмаера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

Нападение на венгерский центр в Ужгороде произошло 4 февраля 2018 года, когда внутрь через окно был брошен коктейль Молотова. Позже в том же месяце центр подожгли и огонь разрушил часть помещения. Вскоре польское агентство по вопросам внутренней безопасности задержало трех подозреваемых.

Читайте подробнее: Теракт на 5 государств и Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом союза венгров в Ужгороде

Темы: ПольшаУжгородсуд
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