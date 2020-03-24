Корупція на митниці?: сумнозвісною партією масок в Іспанію зайнялася прокуратура

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого зловживанням службовим становищем працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Правоохоронці відкрили провадження після появи в ЗМІ інформації, що поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів. Прокуратуру зацікавило, яким чином відбувся цей експорт.

Пряма мова Максимець: "Чому була встановлена така низька ціна на маски? Тому, що іноземець, який начебто здійснював поставку цього товару до Іспанії, мав би задекларувати суму витрат на придбання і експорт цих масок, тобто мав показати джерела походження цих коштів, якби вона перевищувала суму у 10 тисяч євро.

Завдяки заниженій вартості товару і розділення її на дві партії цю норму вдалося обійти. Поставка масок була здійснена двома партіями по 7,5 тис євро".

Деталі: Враховуючи викладене, прокуратура міста Києва внесла відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування здійснюватиме управління ДБР, розташоване в Києві.

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