Корупція на митниці?: сумнозвісною партією масок в Іспанію зайнялася прокуратура

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Вівторок, 24 березня 2020, 13:12

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого зловживанням службовим становищем працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Правоохоронці відкрили провадження після появи в ЗМІ інформації, що поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів. Прокуратуру зацікавило, яким чином відбувся цей експорт.

Пряма мова Максимець: "Чому була встановлена така низька ціна на маски? Тому, що іноземець, який начебто здійснював поставку цього товару до Іспанії, мав би задекларувати суму витрат на придбання і експорт цих масок, тобто мав показати джерела походження цих коштів, якби вона перевищувала суму у 10 тисяч євро.

Завдяки заниженій вартості товару і розділення її на дві партії цю норму вдалося обійти. Поставка масок була здійснена двома партіями по 7,5 тис євро".

Деталі: Враховуючи викладене, прокуратура міста Києва внесла відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування здійснюватиме управління ДБР, розташоване в Києві.

Передісторія:

  • Журналісти підняли питання експорту масок в Іспанію після того, як іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в сюжеті про брак захисних матеріалів під час спалаху коронавірусу.
  • Глава Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету міністрів на їхній експорт.
  • За його словами, експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальним постачанням товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул.
  • Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року та набрала чинності після опублікування.

Українська правда
Теми: карантин експорт


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