Коррупция на таможне?: пресловутой партией масок в Испанию занялась прокуратура

Прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Правоохранители открыли производство после появления в СМИ информации, что поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей. Прокуратуру заинтересовало, каким образом произошел этот экспорт.

Прямая речь Максимец: "Почему была установлена такая низкая цена на маски? Потому что иностранец, который якобы осуществлял поставку этого товара в Испанию, должен задекларировать сумму расходов на приобретение и экспорт этих масок, то есть должен был показать источники происхождения этих средств, если бы она превышала сумму в 10 тысяч евро.

Благодаря заниженной стоимости товара и разделение ее на две партии эту норму удалось обойти. Поставка масок была осуществлена двумя партиями по 7,5 тыс евро".

Детали: Учитывая изложенное, прокуратура города Киева внесла сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований.

Досудебное расследование будет осуществлять управление ГБР, расположенное в Киеве.

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