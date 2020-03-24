Коррупция на таможне?: пресловутой партией масок в Испанию занялась прокуратура
Прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.
Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Правоохранители открыли производство после появления в СМИ информации, что поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей. Прокуратуру заинтересовало, каким образом произошел этот экспорт.
Прямая речь Максимец: "Почему была установлена такая низкая цена на маски? Потому что иностранец, который якобы осуществлял поставку этого товара в Испанию, должен задекларировать сумму расходов на приобретение и экспорт этих масок, то есть должен был показать источники происхождения этих средств, если бы она превышала сумму в 10 тысяч евро.
Благодаря заниженной стоимости товара и разделение ее на две партии эту норму удалось обойти. Поставка масок была осуществлена двумя партиями по 7,5 тыс евро".
Детали: Учитывая изложенное, прокуратура города Киева внесла сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований.
Досудебное расследование будет осуществлять управление ГБР, расположенное в Киеве.
Предыстория:
- Журналисты подняли вопрос экспорта масок в Испанию после того, как испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.
- Глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.
- По его словам, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул.
- Постановление правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования.