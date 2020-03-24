Німеччина погодилась евакуювати громадян України із віддалених країн

Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

Джерело: голова МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної з німецьким колегою Гайко Маасом заяви для преси, "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання щоб німецькі літаки підхоплювалии та забирали наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки ми вже допомагатимемо їм діставатися додому".

Деталі: За словами Кулеби, йдеться насамперед про Латинську Америку.

Під час розмови міністри обговорили алгоритм роботи з евакуації.

Нагадаємо: Група громадян України повернеться додому з Бразилії транзитом через Варшаву – про це домовились українські дипломати з МЗС Польщі та польською авіакомпанією LOT.