Германия согласилась эвакуировать граждан Украины из отдаленных стран

Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира на немецких самолетах.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного с немецким коллегой Хайко Маасом заявления для прессы, "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу о том, чтобы немецкие самолеты забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой".

Детали: По словам Кулебы, прежде всего, речь идет о Латинской Америке.

Во время разговора министры обсудили алгоритм работы по эвакуации.

Напомним: Группа граждан Украины вернется домой из Бразилии транзитом через Варшаву - об этом договорились украинские дипломаты с МИД Польши и польской авиакомпанией LOT.