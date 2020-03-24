Нічний морозець почне слабшати, сонце буде з нами – прогноз

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Вівторок, 24 березня 2020, 13:46
Микола Донєв

Найближчими днями переважно сонячну погоду в Україні буде визначати атициклон Юрген.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Хмари щільні та опади нас оминатимуть. Отже, завтра в Україні повсюди - суха погода".

Деталі: Вітер повіватиме з північного сходу, помірний, у південній частині пориви можуть досягати штормових.

Температура повітря найближчої ночі очікується -1-7 градусів, вдень у середу вже трохи тепліше, +3+8, на Півдні до +11 градусів.

У Києві 25-го березня буде сухо, сонячно, вночі з морозом у межах -3 градусів, вдень потепліє до +6 градусів.

За словами Діденко, надалі температура повітря піде вгору і вихідними вона досягне +11+17 градусів. Сонце залишиться з нами.

Українська правда
Теми: погода


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