Ночной морозец начнет слабеть, солнце будет с нами – прогноз

В ближайшие дни преимущественно солнечную погоду в Украине будет определять атициклон Юрген.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Плотные облака и осадки будут нас обходить. Итак, завтра в Украине повсеместно - сухая погода".

Детали: Ветер будет дуть с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, днем ​​в среду уже немного теплее, +3 +8, на юге до +11 градусов.

В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

По словам Диденко, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами.