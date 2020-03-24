Ночной морозец начнет слабеть, солнце будет с нами – прогноз

703 просмотра
Вторник, 24 марта 2020, 13:46
Николай Донев

В ближайшие дни преимущественно солнечную погоду в Украине будет определять атициклон Юрген.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Плотные облака и осадки будут нас обходить. Итак, завтра в Украине повсеместно - сухая погода".

Детали: Ветер будет дуть с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, днем ​​в среду уже немного теплее, +3 +8, на юге до +11 градусов.

В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

По словам Диденко, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине местами похолодает до 14° мороза 23 марта 2020, 23:22
Мороз, гололедица и ветер: синоптики объявили желтый уровень опасности 23 марта 2020, 09:21
В Украине начинается "арктическая неделя": мороз, снег, гололедица 22 марта 2020, 09:48
Все новости
Главные новости
Кличко о восстановлении обучения в школах: Пока рано говорить
В Черновицкой области 13 новых случаев коронавируса, еще 2 в Житомире
Генпрокурор собрала Сытника и Холодницкого на совещание
На Буковине с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей
Все новости
Фото

Лого известных брендов во времена коронавируса

здоровье

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів