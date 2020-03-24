Ночной морозец начнет слабеть, солнце будет с нами – прогноз
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Вторник, 24 марта 2020, 13:46
В ближайшие дни преимущественно солнечную погоду в Украине будет определять атициклон Юрген.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Плотные облака и осадки будут нас обходить. Итак, завтра в Украине повсеместно - сухая погода".
Детали: Ветер будет дуть с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, днем в среду уже немного теплее, +3 +8, на юге до +11 градусов.
В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом в пределах -3 градусов, днем потеплеет до +6 градусов.
По словам Диденко, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами.
Украинская правда
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