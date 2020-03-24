Німеччина застерегла від гуманітарної кризи на Донбасі на тлі коронавірусу

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Вівторок, 24 березня 2020, 14:16

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що на тлі коронавірусу потрібно докласти зусиль для запобігання гуманітарної кризи на Сході України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Маас сказав на онлайн-брифінгу в Берліні після "віртуальної зустрічі" з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Коронавірус не знає жодних кордонів. Ані справжніх, ані вигаданих. Сьогодні ми повинні запобігти гуманітарній кризі на Сході України, щоб вона не погіршилася ще більше. 

Ідеться про постачання необхідного для підтримання життєдіяльності і охорони здоров’я людей. Особливо це стосується старших людей, які залишаються там у сірій зоні", - сказав Маас.

Він підкреслив, що на тлі пандемії зросла необхідність швидкого розв’язання конфлікту на Донбасі. 

"Ця криза повинна всіх нас розбудити для пошуку швидшого розв’язання конфлікту. Саме зараз нам потрібен прогрес у виконанні рішень нормандського саміту в Парижі і мінських домовленостей.

Це стосується розведення військ, більшої кількості пунктів перетину лінії розмежування, підтримки цивільного населення і дотримання припинення вогню", - додав Маас. 

Теми: коронавірус Донбас


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